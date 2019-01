‘Sligro Breda levert omliggende wijken werk op’

Bezwaar

Arbeidsmarkt

Intussen is de komst van het centrum voor het CDA aanleiding om de kwestie van een andere, in eigen ogen positieve, kant te bekijken. Want levert de komst van zo’n groot bedrijf, niet juist veel kansen op? Maakt het niet dat er banen komen voor werkzoekenden uit de wijken rondom de Sligro? Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

,,Inderdaad”, reageert het college. Sterker: ,,Het arbeidspotentieel was juist één van de redenen voor de Sligro om zich op die plek in Breda te willen vestigen.” En ja, er is al met het bedrijf gepraat over werk in het kader van de Participatiewet, dus banen voor mensen die wat extra steun kunnen gebruiken. En ook daar heeft de Sligro oren naar. De groothandel wil de nieuwe werknemers op gaan leiden in de vestiging in Gilze.