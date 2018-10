Sligro aan Kapittelweg Breda roept vraagtekens op bij buurt

Held van de Invictus Games Baarlenaar Edwin Vermetten handelde instinc­tief toen kameraad het nodig had: ‘Let it go, zei ik. En toen popte dat liedje op’

9:56 BAARLE-NASSAU - Hij zit nog steeds boordevol adrenaline. Invictus Games-deelnemer Edwin Vermetten (45) uit Baarle-Nassau, die afgelopen week wereldberoemd werd. Hij wist zijn Britse tennispartner Paul Guest (53) te kalmeren door een liedje uit de Disneyfilm Frozen te zingen na diens paniekaanval door een overvliegende helikopter. Vermetten werd daarvoor geëerd met een speciale prijs, de Above and Beyond Award. ,,Mensen zeiden dat ik een held was. Maar zo voel ik het helemaal niet", vertelt de Bosnië-veteraan, die maandag terugkeerde uit Sydney.