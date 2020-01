‘Slechtste’ festival uit Breda wint prijs voor beste concept

De strijd om het karakter van de Bredase kermis is begonnen

9:34 BREDA - Er komt in Breda een stichting die zich alleen maar gaat bezighouden met de organisatie van de kermissen in de stad. Daar is de gemeenteraad het intussen wel over eens. Maar over de vraag hoe de kermis van de toekomt er moet uitzien is het laatste woord nog niet gezegd, al is de traditionele variant voorlopig nog niet uit beeld.