Slechts een handvol Joodse Bredanaars keert na de oorlog terug

Maarten van der Weijden op weg naar nieuw wereldre­cord in Oosterhout

11:48 Maarten van der Weijden ligt op schema om het wereldrecord om 24 uur zwemmen op zijn naam te zetten. Hij is de nacht stabiel doorgekomen en is inmiddels over de helft. Vrijdagochtend om 10.00 uur had hij het even benauwd, maar inmiddels zwemt hij weer op tempo verder. In dit artikel volg je de laatste updates.