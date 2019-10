‘Slechts’ 15.000 boetes op trajectcontrole A58, weinig geflitst in West-Brabant

Flitsers

Er staan nog maar een paar flitskasten in West-Brabant, met name in Breda. Die hebben lang niet zoveel geflitst als kasten in het midden en oosten van de provincie. Die aan de Backer de Ruebweg West in Breda is het meest actief, met 1.231 snelheidsboetes en 192 voor door rood rijden in de zomermaanden. Flitskoning van Brabant is die aan de westbaan van de John F. Kennedylaan in Eindhoven. Daar werd in vier maanden tijd 9.517 keer een hardrijder op de foto gezet.