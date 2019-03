Slechte wiet aanleiding voor neerschieten Bredase man

Raadsdebat bouw Turkse moskee in Breda op donderdag 21 maart

11:26 BREDA - Er komt geen spoeddebat over de procedure rond de bouw van de Turkse moskee in wijk Wisselaar in Breda-Noord. Maar het raadsdebat is wel naar voren gehaald, ten teken van urgentie. Het debat over de bespreeknotitie van de SP staat nu gepland op donderdag 21 maart.