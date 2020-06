Slapende bewoners ontkomen: verdachte zou brand hebben gesticht in hartje Breda en brak in in kerk

Wasmachine in brand in woning in Ulvenhout

22:08 ULVENHOUT - In een woning in de Vossendreef in Ulvenhout is woensdagavond rond 21.30 uur een wasmachine in brand gevlogen. De bewoner was even een stukje fietsen toen het gebeurde. Bij thuiskomst stond de wasmachine in brand.