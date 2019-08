Slag om bouwplan Ravel in Ruitersbos nog (lang) niet gestreden

Bewoner Eric Westenburg (74) is vol bewondering: ,,Mooi plan. En bijzonder, er wordt in deze wijk zelden gebouwd.” Appartementen zijn goed voor de doorstroming, zegt hij. ,,Dit past goed in de omgeving. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die er direct omheen wonen het te groot vinden. Dat is ook een gevoelskwestie.” Eén van die mensen is Jan Willem van den Bremen van de stichting Groen en Leefbaar Ruitersbos-Noord. Het vier bouwlagen en bijna vijftien meter hoge complex komt, zegt hij, op twintig meter van zijn woning.