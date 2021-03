Slachtoffers van misbruik wachten soms jarenlang op hulp, 10 jaar is geen uitzondering

video Zeventig jaar Molukkers in Nederland, zeventig rode rozen voor ‘Oma Roos’ in Breda

21 maart BREDA - Met het hijsen van de Molukse vierkleur, gevolgd door een minuut doodse stilte, kwam zondagochtend een einde aan de officiële Bredase herdenking van 70 jaar Molukkers in Nederland. De hele ceremonie nam een kwartiertje in beslag, maar dat zegt niets over hoe beladen de herdenking nog steeds is.