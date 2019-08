Slachtoffers ongeluk Achtmaal zijn arbeidsmigranten uit Roemenië

ACHTMAAL - Zes van de zeven slachtoffers van het ongeluk in Achtmaal van afgelopen zaterdag zijn Roemeense arbeidsmigranten. Dat bevestigt de politie. Vijf van hen zijn op payrollbasis werkzaam voor uitzendbureau NED, waar ze erg meeleven met de familie en collega's. ,,We hebben dagelijks contact met de slachtoffers.”

Bij het ongeluk kwam een man om het leven, zes anderen raakten gewond. Waar het zevende slachtoffer van origine vandaan kwam, kan de politie niet zeggen. Alle betrokkenen verbleven in elk geval in Rijsbergen. Toen maandagochtend duidelijk werd dat de slachtoffers bij NED werkzaam waren, heeft het uitzendbureau zelf contact opgenomen met de politie. ,,Het is de vraag welke rol je dan hebt”, zegt hr-manager Corné Roks.

Medewerkers van NED kunnen in elk geval als tolk fungeren, zo laat hij weten. ,,Waar mogelijk proberen we bijstand te verlenen. Maar we hebben zelf nog heel veel vragen. Het is de eerste keer dat we dit meemaken.”

Bij uitzendbureau Manpower hebben ze - ongewild - wel die ervaring. In maart 2018 kwamen bij een ongeluk in Helmond vijf Roemeense arbeidsmigranten om het leven. ,,Een stappenplan heeft ons intern heel erg geholpen ten tijde van het ongeval”, zo vertelt een woordvoerder. Daarin staan vooral praktische zaken, zoals weten wie er gebeld moet worden en welke zaken niet vergeten mogen worden. ,,De medewerkers wisten precies wie ze moesten mobiliseren en wie welke taak op zich nam.”

Ondersteuning

Manpower biedt in geval van overlijden ‘ondersteuning in de breedste zin van het woord’ aan de nabestaanden. ,,Bijvoorbeeld bij het regelen van een tolk. Dat kan handig zijn als de familie van het slachtoffer niet woonachtig is in Nederland.” Naast het steunen van de nabestaanden gaat er ook zorg uit naar werknemers zelf, die het slachtoffer mogelijk al jaren kennen. ,,We zorgen ervoor dat de deur altijd openstaat voor collega's om vragen te beantwoorden, gesprekken te voeren of het hart te luchten.”

Na het tragische ongeluk in Helmond is er in overleg met de nabestaanden en betrokken Manpower-medewerkers een afscheidsceremonie georganiseerd. ,,Dit heeft voor onze collega's geholpen om op een mooie en respectvolle manier hun verlies te verwerken.”

Familie inlichten

Het is aan de politie om de familie in te lichten, waar nodig via agenten in het land van herkomst. ,,Meestal worden we via collega’s wel op het spoor daarvan gezet, maar natuurlijk kan de werkgever of het uitzendbureau ons daarbij ook soms helpen”, zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk.

Bij NED hebben ze geen contact opgenomen met andere uitzendbureaus, om te vragen naar hun ervaring. Ze doen wat ze denken dat goed is. ,,We wilden ze slachtofferhulp aanbieden, maar dat was al gedaan. Het heeft in elk geval onze aandacht, en we hopen dat het goed met ze komt.”

