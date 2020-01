Slachtoffer ‘seksagent’ wint zaak tegen politiekorps: welke persoonlijke gegevens zitten in dossier?

Het slachtoffer, een jonge vrouw, had daar bij het rechtscollege in Den Haag om gevraagd. Zij wil zien wat er allemaal gebeurd is met haar persoonlijke gegevens en getuigeverklaringen. De politie had eerder een paar documenten over de zaak aan het slachtoffer gegeven en wilde het daarbij laten.

Baarle-Nassau

De seksagent was een wijkagent uit Ulvenhout die inmiddels zeven jaar geleden in de regio Baarle-Nassau werkzaam was en daar onder diensttijd seksuele relaties aanknoopte met tal van jonge, vaak kwetsbare, vrouwen. Een aantal viel hij ook lastig. Een van hen beweert door hem zwanger te zijn geraakt.

Ontslag

Nadat zijn praktijken aan het licht waren gekomen, ontsloeg het korps de agent in 2015. In het dossier dat bij de ontslagprocedure werd gebruikt, kwam ook de naam van het slachtoffer voor. Nadat dat dossier op straat kwam te liggen, tekende de vrouw protest bij de politie aan en eiste inzage in alle gegevens die er over haar waren verzameld.

Vijftien documenten