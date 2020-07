Slachtoffer schietpartij Bavel na behandeling in ziekenhuis ook opgepakt

Man in been geschoten op woonwagen­kamp in Bavel, verdachte geboeid afgevoerd

9:46 BAVEL - Een man is donderdagavond in zijn been geschoten op het woonwagenkamp aan de Veldekens in Bavel. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie voerde een paar uur later een man geboeid af, maar het is nog onduidelijk of hij de schutter is.