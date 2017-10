Slachtoffer Habib A. overleeft executie op straat: 'De dader begon meteen te schieten'

BREDA - Ongelooflijk veel geluk. Engeltjes op de schouder. Dat moet slachtoffer Habib A. (32) van de mislukte moordaanslag in Breda naar eigen zeggen hebben gehad. Zijn advocaat Menno Buntsma bezocht hem woensdagavond na een geslaagde operatie waarbij onder meer een gat in de darmen moest worden gedicht. ,,Verder waren er geen organen of andere vitale delen geraakt.''

Dat mag een wonder heten, beseft volgens Buntsma het slachtoffer heel goed. Zes van de zeven kogels die de dader van dichtbij afschoot, troffen doel: ,,Eentje verbrijzelde een been, een andere ketste af op een been, eentje miste en vier raakten mijn cliënt in de borst, net onder de ribbenkast.'' De dader moet volgens Buntsma zeer gericht en snel hebben geschoten. ,,Want de kogels zaten daar zo dicht op elkaar, dat één ervan is gestuit op een andere. Die wist mijn cliënt nog zelf uit zijn lichaam te peuteren.''

Niet herkend

A. was kort voor één uur in de nacht thuisgekomen en nog even via de voordeur naar buiten gegaan om vuilnis in de afvalcontainer voor zijn woning te gooien. ,,Toen hij daarmee bezig was, hoorde hij iets. Hij draaide zich om en zag vanaf de straat een man op hem af rennen. Hij heeft hem niet herkend, want die kerel had een hoodie aan, zo'n sweatshirt met capuchon. De dader begon meteen te schieten, op zo'n drie meter afstand, met wat mijn cliënt denkt dat een handvuurwapen was'', vertelt Buntsma.

Hij zegt dat het zwaar gewonde slachtoffer zelf de voordeur heeft opengemaakt en zijn vrouw heeft geroepen om 112 te bellen. ,,Hij kon nog zien dat de schutter in een auto stapte, die vervolgens vrij rustig wegreed. Of er een tweede man achter het stuur zat, weet hij niet.''

In shock

Habib A. is volgens Buntsma 'heel dankbaar dat hij de moordaanslag heeft overleefd'. ,,Maar hij zit ook vol onbegrip omdat hij echt niet begrijpt waar dit vandaan komt. Hij heeft met niemand ruzie en werkt volop mee aan het onderzoek.'' De vrouw en vier kinderen in de woning hebben de schietpartij volgens Buntsma niet gezien. ,,De moeder was na het misdrijf in shock. Ze heeft haar zwaar gewonde, bloedende man moeten opvangen.''

De raadsman zegt dat de familie hem heeft gevraagd om het gezin bij te staan. De verhalen dat zijn werkzoekende cliënt in de drugswereld actief is en dat daar vermoedelijk het motief ligt, zijn de advocaat niet bekend: ,,Vroeger is er wel eens wat gebeurd, maar hij heeft al jaren geen problemen meer met de politie. Hij snapt er echt niks van.''