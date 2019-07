Slachtoffer (28) van steekpartij Breda overlijdt aan zijn verwondingen

Spoor in zaak overval juwelier Pertijs: kostbare horloges teruggevon­den bij inval in Duitsland

9:16 BREDA - Twee horloges die werden buitgemaakt bij de spectaculaire overval op juwelier House of Pertijs in Breda begin maart, zijn teruggevonden. Ze werden deze week in beslag genomen bij een inval bij een handelaar in Duitsland.