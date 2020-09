Slachtoffer (15) steekpartij Sultan Palace blijkt besmet met coronavirus

Carnavals­win­kels in zwaar weer: ‘Van een ballonne­tje kan ik de zaak niet draaiende houden’

7 september BREDA/OOSTERHOUT/GEERTRUIDENBERG - Het is geen feest in de feestwinkels. Geen oranje leeuwenpakken die over de toonbank vliegen om het Nederlands Elftal in stijl naar de EK-finale te brullen. Zombie-kostuums die liggen te verstoffen, omdat de jaarlijkse Halloweentocht niet doorgaat en de dirndls en tirolerbroeken lopen door het ontbreken van Oktoberfests ook al voor geen meter. En dan hebben we het nog niet eens over het mogelijk niet doorgaan van carnaval.