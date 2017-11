Skeletten uit 17e eeuw aangetroffen op voormalige begraafplaats militair hospitaal Breda

Lunet Coehoorn

Kisten gestapeld

Inmiddels is er in oktober een proefonderzoek geweest waaruit blijkt dat de aanname klopt. Op het terrein van wat inderdaad ooit lunet Coehoorn was, werden de dertig graven gevonden. In het grootste deel ervan lag gewoon één lichaam dat in een kist was begraven. Het hout is grotendeels vergaan, de spijkers niet. In sommige graven lagen echter meer mensen. En in een drietal kuilen werden twee lichamen aangetroffen die in kisten boven elkaar hebben gelegen.