Skatepark Haagse Beemden wordt trekpleister: 'Dit wordt iets bijzonders’

Bruce kon nog geen eitje bakken. Nu opent hij met Merel een eigen restaurant in Breda

21 september BREDA - Jarenlang werkten Bruce en Merel Ockers in de Bredase horeca, maar nu is een droom uitgekomen. Donderdag gaat hun eigen Latijns-Amerikaanse restaurant Mezcolanza open in hartje Breda. ,,Bij de eerste telefonische reservering kreeg ik de tranen in mijn ogen”, zegt Bruce (40).