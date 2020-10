Skaten in een oude Bredase kerk: ‘Een unieke setting’

BREDA - Pols-, knie- en elleboogbeschermers aan, helm op en skaten maar. Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van KBS De Parel krijgen dinsdagochtend in de voormalige kerk aan het Monseigneur Nolensplein een skateclinic in het kader van verkeersveiligheid.

Slalommend tussen een paar helmen door of skatend over een wankelende plank vermaken de kinderen zich uitstekend. Ook als er eentje op de grond ligt is het lachen en meteen weer opstaan. Lerares Joke Koenraad kijkt tevreden toe.

Ze is lid van de verkeerscommissie op basisschool De Parel, die de activiteit samen met Skate-A-Way organiseert. “Elk jaar proberen we iets te organiseren rondom verkeersveiligheid. Op deze manier zijn de kinderen in beweging, hebben ze lol en leren ze ook weer wat over veiligheid.”

‘Unieke setting’

Gerwin Elesen van Skate-A-Way begeleidt samen met anderen van het bedrijf de kinderen tijdens de clinic. Normaal gesproken geeft Elesen de clinics buiten op straat. Nu staat hij in de oude kerk, wat volgens hem ook iets speciaals heeft. “Het is een unieke setting. Zo maak ik het niet vaak mee. Meestal is het op het schoolplein of een pleintje in de buurt.”

Vorige week gaf Elesen ook een clinic bij De Parel. Toen hebben de kinderen uitleg gekregen over onder andere remmen, draaien en kregen ze valtraining. De basis noemt hij het. Elesen geeft meerdere clinics per week op scholen en is blij dat hij ondanks corona door kan blijven gaan.

“De kinderen zijn al veel dingen ontnomen dit jaar door corona. Dan is het mooi dat dit soort activiteiten nu wel door kunnen gaan.”