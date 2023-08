Skatehal Pier 15 en Belcrum Beach optimistisch over gesprekken met de gemeente Breda

Vader Jill Bayings baalt van uitschake­ling Oran­je-vrou­wen maar is blij met WK: ‘Dat ze een keer mocht invallen, was goud’

TERHEIJDEN/WELLINGTON - Nederland mag er dan wel uitgeschakeld zijn, vader Gerard Bayings is supertrots op dochter Jill. De Terheijdense maakte deel uit van de selectie bij het WK vrouwenvoetbal. ,,Het is balen dat het voorbij is. Anderzijds denkt ze al vooruit: ze gaat straks bij Bayern München voetballen.”