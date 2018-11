Gebroken arm

En dan was er nog die intocht dat Sinterklaas van zijn paard viel en zijn arm brak. Die overigens enkele uren later, toen wij in het stadhuis een mandarijntje mochten halen, alweer was genezen. Maar dat was niet gek, verzekerden mijn ouders. Sint was nou eenmaal een wonderlijke man. Dat verklaarde ook waarom niet alleen zijn arm weer was geheeld, maar hij ook zichtbaar kleiner en dikker was geworden.