Sinterklaas Comité Breda: ‘We zoeken uit wat er mis is gegaan’

De voorzitter baalt. ,,Er stonden verkeersregelaars langs de route. Die zouden de bussen tegenhouden, zodat de stoet er langs kon. Het moest om en om: de stoet erdoor, de bussen erlangs en zo de hele tijd door”, zegt Foesenek. Aan het einde van de route ging het mis. Tal van kinderen, ouders, oma’s en opa’s die een glimp van de Sint probeerden op te vangen moesten plaats maken voor stadsbussen die er langs moesten. ,,Het was geen veilige situatie, maar ook niet onveilig. Niemand hoefde aan de kant getrokken worden, de bussen reden stapvoets”, aldus de voorzitter. ,,We weten niet wat er mis is gegaan, dat zoeken we nu uit.” Hij neemt het de vrijwilligers niet kwalijk, maar wil wel met hen ‘in gesprek’.

Drukte

De intocht liep langs ‘een van de verkeersaders van de stad’, laat Suzan van Beek, woordvoerster van busdienst Arriva weten. ,,Bij dit soort evenementen krijgen wij informatie vanuit de gemeente of er een omleiding gereden moet worden of niet. Aan ons werd gecommuniceerd dat de haven niet bereikbaar was, daardoor reed lijn 1 om. Verder zouden wij geen hinder ondervinden van de intocht”, aldus de zegsvrouw. Tussen drie en kwart over vier zou de route langs de Houtmarkt voeren: ,,Daarvoor zouden verkeersregelaars worden ingezet. Maar een bus kan je niet een uur lang tegenhouden”, vertelt zij.

Volledig scherm © EDWIN WIEKENS In de toekomst moet dit anders, stelt Van Beek. ,, Het is niet wenselijk dat een dergelijk evenement over een drukke busbaan gaat. De volgende keer moeten we misschien met de gemeente en het Sinterklaascomité om tafel, zodat onze chauffeurs ook veilig de dienstregeling kunnen rijden.”

Eerste keer

Volgens Foesenek zijn er ‘nul’ klachten bij het comité binnengekomen over de verkeerssituatie bij de Oude Vest. ,,Wel kregen we mails dat mensen het jammer vonden van de bussen”, vertelt hij.