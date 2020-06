Sinterklaas Comité Breda: ‘Als je de kleur van Piet wilt weten moet je een referendum houden’

Breda is de enige van de tien grootste Nederlandse steden waar vooralsnog onverkort wordt vastgehouden aan Zwarte Piet. Voor het Sinterklaas Comité doet die niet ter zake hoe men in andere gemeenten over de kwestie denkt. “Wat er in Utrecht gebeurt, gebeurt in Utrecht. Wat in Amsterdam gebeurt, gebeurt in Amsterdam. Wij zijn Breda. En voorzover wij als comité weten, is de overgrote meerderheid van de Bredanaars voorstander van Zwarte Piet”, zegt bestuurslid Ilona Goossen. “En als je dat écht wilt weten, dan moet je een referendum houden.”