Sint-Willibrorduskerk jubileert: op zoek naar nieuwe invulling

Met een ideeënbus wil de kerkorganisatie ideeën vergaren voor andere invullingen van de ruimte. ,,Denk daarbij aan concerten, tentoonstellingen en mogelijk ook theater”, aldus Van den Akker. ,,Het kerkgebouw wordt zo steeds meer een ontmoetingsruimte, waar we niet alleen ons geloof beleven, maar ook elkaar ontmoeten, verhalen vertellen, en met elkaar genieten van bijzondere evenementen, die passen in de serene en rustgevende sfeer die onze kerk uitstraalt.”

Komende zondag zet de kerk haar deuren open voor publiek. ,,Veel inwoners hebben een band met het kerkgebouw en hebben daar hun doop, Eerste Communie of Vormsel gevierd en wellicht ook hun huwelijk en de afscheidsviering van hun overleden familieleden en vrienden”, aldus Van Den Akker. Hij noemt de kerk een beeldbepalend monument in het dorp 'waar wij als Teteringenaren trots op mogen zijn', maar ook een locatie waar velen herinneringen aan belangrijke momenten hebben.

Het jubileumfeest op zondag begint met een eucharistieviering om 10:00. Vanaf 11:15 zijn er diverse activiteiten in de kerk: zo kunnen bezoekers de toren beklimmen en is er voor kinderen een speurtocht uitgezet door de kerk. Ook is er een tentoonstelling van de kerkschatten en een expositie over de geschiedenis van de Willibrorduskerk. Van 15:30 tot 16:30 is er het concert ‘Van Wiegelied tot Requiem’, onder leiding van Maria Kuypers-van Leeuwen. Daarbij is ook het Harp Ensemble aanwezig, onder leiding van Annelies Houtman.