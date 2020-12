Sint verwent eenzame Bekenaren met cadeautje en surprise

Tijdelijke vorstop­vang in wijk Heuvel is klaar voor gebruik

1 december BREDA - De tijdelijke vorstopvang voor de dak- en thuislozen in het voormalige schoolgebouw aan de Nansenstraat in de wijk Heuvel in Breda wordt maandagavond in gebruik genomen. Afgelopen periode is ‘hard gewerkt’ om het gebouw in te richten met voldoende bedden en sanitair.