Sint en Pietengilde Breda doet aangifte tegen Kick Out Zwarte Piet: ‘Wij worden weggezet als racisten’

Forse kritiek op PostNL na rampzalige postbezor­ging in oktober: ‘Grote gevolgen voor mijn bedrijf’

BREDA - Voor de postbezorging in Breda was de maand oktober een rampmaand. Een niet goed functionerende bezorger en daarnaast ziekte en verlof zorgden voor forse achterstanden. Post NL hoopt dat de ellende voorbij is.

3 november