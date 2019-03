Sint Annabosch krijgt fly-over, tégen de zin van de dorpsraden

BAVEL/ULVENHOUT - Zeer tegen de zin van de dorpsraden van Bavel en Ulvenhout heeft Rijkswaterstaat besloten dat er een fly-over over de A58 bij knooppunt Sint Annabosch moet komen. Dat is de beste oplossing voor de doorstroming van het verkeer. De minister moet er nog een definitief besluit over nemen, maar de dorpsraden overwegen een gang naar de Raad van State.

De A58 wordt verbreed van vier naar zes rijstroken en daarom verdwijnt de scherpe bocht vanuit Galder naar de A27 in de richting van Utrecht. Tal van varianten zijn de afgelopen jaren de revue gepasseerd. Een plan waarbij het verkeer linksaf buigt en via een tunnel onder de noordbaan van de A58 naar de A27 wordt geleid, leek lange tijd de beste oplossing. Deze optie kreeg de goedkeuring van dorpsraden en andere belangengroepen. Totdat Rijkswaterstaat vorig jaar concludeerde dat deze toch te onveilig was.

Varianten

Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Witteveen + Bos kwamen vervolgens met andere varianten op de proppen: een fly-over en dive-under. In beide gevallen buigt het verkeer voorbij de afslag Ulvenhout naar rechts en bij de een gaat het verkeer óver en bij de andere gaat het onder de A58 door.

Wegomleggingen

De plannenmakers zijn tot de conclusie gekomen dat een fly-over de beste optie is. Al zijn de verschillen met een dive-under niet groot, de fly-over is verkeersveiliger en goedkoper. “Ook leidt de aanleg van de dive-under tot veel meer hinder. Dan moet je dure voorzieningen treffen en wegomleggingen creëren. Die problemen heb je niet of veel minder bij de aanleg van een fly-over”, zegt Edgar Rijsdijk, projectleider bij Witteveen + Bos.

Uit voorlopige berekeningen blijkt dat een fly-over ertoe leidt dat de geluidsbelasting voor de omgeving aan de kant van Bavel licht zal afnemen, aan de zijde van Ulvenhout wordt juist een toename voorspeld. Wat CO2-uitstoot betreft gaat het om een toename van 15 procent.

Quote Het is in feite één groot schijnpar­ti­ci­pa­tie­pro­ces geweest John Vesteree, voorzitter dorpsraad Ulvenhout

De dorpsraden van Bavel en Ulvenhout reageren teleurgesteld over de wijze waarop Rijkswaterstaat het besluit heeft genomen. “We praten al sinds 2014 met Rijkswaterstaat”, zegt de Bavelse dorpsraadvoorzitter Toine van Es. “We zijn niet tegen verbreding van de A58, maar we willen dat die verbreding geen effecten heeft op de omgeving. Maar die kennen we niet, zijn niet onderzocht. Dan kun je van ons niet verwachten dat we hierin meegaan.”

“De exacte effecten zullen in nadere studies preciezer worden onderzocht. Daar gaan we nu juist mee aan de slag”, aldus Jasper de Graaf, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat.

Constructief