Sint Ambrosius in Teteringen al driehonderd jaar blij met de bij

Zeventien kasten. Een thuis voor een slordige twintigduizend zoemende exemplaren. Per kast! ,,Dat is nog niks", lacht de 66-jarige Jos Oprins. Hij wijst naar de bijen die om hem heen vliegen. ,,Ze maken zich nu op voor de winter, in de zomer zijn er met gemak veertigduizend bijen", zegt hij terwijl hij zich soepel een weg door de insecten baant.

Het lijkt geen sinecure, maar in Teteringen doen ze het al jaren. Deze maand (22 oktober) bestaat het bijengilde van het dorp, Sint Ambrosius, driehonderd jaar. ,,Gigantisch", zegt voorzitter Oprins van de vereniging in de bijenstal 'De Oprins' aan de Galgenstraat in Teteringen. De hal is vernoemd naar hem en zijn broers.

Duister

In 1717 zag het er voor de imkers heel anders uit, schetst de 47-jarige Hans Geerts. Hij dook in de geschiedenis van het Teteringse gilde, wat hem de bijnaam 'archivaris' opleverde. ,,Vroeger had je overal bijenhouders. Het gold als bijverdienste voor de boer, als aanvulling op de schamele inkomsten. Honing voor de handel." Toch is er weinig overlevering van Sint Ambrosius uit die tijd. ,,Het is vrij duister. In 1926, bij de aansluiting van het gilde bij de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond, zie je in de documenten dat de vereniging weer bruist." Het kan best zijn dat het gilde een tijdje gesluimerd heeft, denkt Oprins: ,,Maar hij is nooit verloren gegaan. Er zijn altijd mensen geweest die de boel in leven hebben gehouden."

Al vrij snel is het raak. Eén van de bijen vindt een weg naar Oprins' arm en prikt. ,,Ik merk er niet meer zo veel van. Je raakt er een beetje immuun voor", glimlacht Oprins. Toen hij net begon met bijenhouden, in zijn tienerjaren, had hij soms wel iets om uit te leggen vanwege zijn liefhebberij voor de honingbij. ,,Toen ik net verkering had kwam ik wel eens met dikke ogen bij het meisje aan. Was ik flink gestoken. Maar ja, ze is toch blijven hangen", lacht hij.

Waar het bijenhouden drie eeuwen geleden een bron van inkomsten was, is het voor de leden van Sint Ambrosius nu voornamelijk een hobby. ,,Het zijn zulke slimme beesten", zegt Oprins. ,,En bijenhouders zijn vrij eigenwijze mensen. We hebben veel discussies. Hoe we bijen het beste kunnen houden, welke aanpak de meeste honing oplevert." Vervelen doet het nooit. ,,Je raakt er zo aan verslaafd."

Natuur

Volledig scherm Hengelo Landelijke imkerijdag, bezoekers en imker aan de Hegemansweg 133 Bijen honing honingraat editie HE Foto Carlo ter Ellen DTCT CTE20120714 © Carlo ter Ellen DTCT Hobby of niet, de noodzaak blijft. ,,De wereldvoedselproductie komt voor driekwart tot stand door een bestuivend insect, waaronder een bij", vertelt Geerts. Oprins vult aan: ,,Daar denk je niet aan als je een bloemkooltje in de supermarkt haalt. Met bijen houden ondersteunen we de natuur, het is reden nummer één. Het is belangrijk dat de bij niet in vergetelheid raakt."

Daarom bouwden ze ook de bijenhal in 2013, om ook de imker zonder grote tuin de kans geven. ,,Op een balkonnetje is het niet echt mogelijk." Waar ze begin deze eeuw een terugloop in de leden zagen ('Het waren ook vooral grijze mannetjes', lacht Oprins), zien ze nu weer een groei, met 25 leden op dit moment. ,,Steeds meer mensen zijn bezig met gezonde voeding en ecologisch verantwoord leven."

Boontjes

De interesse is er, nu de bij nog... Uit recent onderzoek blijkt dat in 27 jaar tijd de hoeveelheid insecten, waaronder bijen, in Duitse natuurgebieden met driekwart is afgenomen. Wetenschappers vrezen dat de situatie in Nederland niet veel beter is. Wat kunnen we doen? Oprins: ,,We moeten proberen stenen uit de tuin te halen, beter opletten bij het maaien van bermen: zorgen dat er een natuur is waarin verschillende drachtplanten en bloemen kunnen groeien."