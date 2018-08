Singelzwemmen in Breda gaat niet door

BREDA – Er komt dit jaar geen vijfde editie van het sportevenement Singelzwemmen in Breda. Dit laat Louis de Groot weten, voorzitter van zwemvereniging SBC2000. Hoofdreden zijn de té hoge kosten van de watertesten die de vereniging verplicht moet uitvoeren. ‘Twee keer meer testen uitvoeren, dat kunnen we niet betalen’.

,,Dit jaar moesten we vanwege nieuwe regelgeving twee keer meer watertesten uitvoeren ten opzichte van vorig jaar. Zowel voorafgaand aan het evenement als op de dag zelf moesten er op meer locaties, meerdere keren per dag een watercontrole gedaan worden. Hiermee steeg het aantal testen van twintig naar veertig dit jaar. De uitvoerkosten liepen daarmee te hoog op en dus kozen we ervoor het Singelzwemmen dit jaar niet door te laten gaan ”, aldus voorzitter De Groot.

Verlies

Het populaire evenement waarbij de Bredase singels gevuld zijn met zwemmende mensen is er niet om winst te maken. De Groot: ,,Maar nu maakten we ieder jaar een verlies van rond de 3.500 euro. Met deze extra kosten zou dat nog veel verder oplopen.”

'Nieuwe stijl'

Voor de zomer van 2019 is er goede hoop dat het evenement wel doorgang zal vinden. De Groot: ,,Er is een commissie ingesteld om dit te onderzoeken. Zij zijn al in gesprek met de gemeente Breda.” Samen kijken ze naar de mogelijkheden om het evenement volgend jaar wel door te laten gaan. ,,We hebben al ideeën over een nieuwe stijl waarin we dit dan willen doen. Maar daarover kan ik nog niet teveel zeggen.”

Sponsoren

Een ander issue is dat de organisatie dringend op zoek is naar sponsoren. De Groot: ,,Tot nu toe lag de organisatie bij de zwemvereniging. Maar met externe partijen en de gemeente samen is er meer mogelijk. We verkennen nu deze opties.”

2019

Wanneer het zou gaan plaatsvinden, ook daar kan de voorzitter nog niets over zeggen. De Groot: ,,Maar we denken wel rond de zomer. We doen het de mensen niet aan om in maart in het water te springen.”