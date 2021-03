Singels in Breda moeten nodig gebaggerd worden ‘De woonboten hangen scheef in het zand’

Bij het baggeren van de Bredase singels moeten 350 roei- en motorboten en 6 woonboten aan de kant. Blowers hoeven zich geen zorgen te maken, want de wietboot aan de Nijverheidssingel blijft gewoon open. Er heeft zich teveel slib opgehoopt onder de woonboten. ,,We merken dat we af en toe vast komen te zitten", zegt medewerkster Joyce van de wietboot. ,,De verhuizing heeft voor ons weinig consequenties. We worden een stukje verderop gesleept en daar aangesloten op gas, water en licht. Het duurt een paar dagen. We moeten even opzij.”