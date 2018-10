Singelloop op blote voeten

Naar eigen zeggen had Jaap Francke (51) uit Breda voorheen 'heel tere voeten'. Dit als gevolg van het feit dat hij altijd en overal op schoenen liep. Toch besloot hij vorig voorjaar zijn hardloopschoenen in de kast te laten staan om voortaan op blote voeten te gaan rennen.

Komende zondag neemt hij, blootsvoets deel aan de singelloop. Dat wordt nog een hele uitdaging, want niet eerder liep hij 20 kilometer zonder schoenen. ,,Vooral het stuk langs het Chasséveld kan lastig worden. Daar ligt een mooi nieuw stuk asfalt maar de structuur daarvan is nogal ruw. Dat zal vooral de tweede omloop, als de vermoeidheid toe begint te slaan en het lastiger wordt om de juiste techniek aan te houden, vervelend kunnen zijn.''

Techniek

Techniek is alles, zo vertelt de Bredase hardloper. Na vijftien jaar hardlopen, waarin hij een handvol marathons liep, bleek rennen zonder schoenen ineens heel andere koek.

,,Vooral in het begin moest ik even flink gas terugnemen qua afstanden. Je moet helemaal opnieuw leren hardlopen. De conditie is er, maar de techniek nog niet. Too much, too fast, too soon, daar loop je blessures door op, zo luidt het hardloopspreekwoord. In het begin leek het na een kwartier rennen al alsof mijn voeten in brand stonden.''

Het boek Born to run van Christopher McDougall (Nederlandse titel: De Geboren Renner) ligt aan de basis van Franckes blotevoetenavontuur.

Het boek, en een knieblessure. ,,Ik liep bij de fysiotherapeut omdat ik last van mijn knie had. Rond diezelfde tijd las ik dit boek. Hij schrijft over een Mexicaanse indianenstam, de Tarahumara. Zij lopen krankzinnig verre afstanden op blote voeten of met minimaal schoeisel. De schrijver gaat op zoek naar het geheim van hun loopvermogen. Dat blijkt te liggen in de techniek die zij er op na houden.''

Gewrichten

Kort door de bocht gezegd, komt deze techniek er op neer dat je jezelf niet opvangt op de hiel van de voet, maar meer op de voorkant. Zoals veel jonge kinderen dat doen. Omdat de klap nu niet door de botten en gewrichten wordt opgevangen, maar veel meer door de spieren, ontlast de Bredase hardloper zijn knieën.

,,Ik krijg regelmatig opmerkingen als ik ergens blootsvoets ren'', zegt Francke. ,,Hé je hebt je schoenen vergeten, of; ben je je schoenen verloren, hoor ik nogal vaak. Grappig bedoeld maar niet bijster origineel natuurlijk. Aan de andere kant zijn er ook geregeld mensen die bemoedigend hun duim opsteken.''

Behalve waarom, willen de meeste mensen die Francke spreekt over zijn manier van rennen, meestal ook meteen weten of het niet ontzettend pijn doet en of hij niet heel vaak in glas is getrapt. ,,Glas ligt bijna nergens op straat. En als er al eens ergens een gebroken bierflesje ligt, dan zie je dat ruim van te voren liggen. In het afgelopen jaar ben ik één keer in een minuscuul stukje glas gestapt."

Tere voeten

Zijn 'tere voeten' zijn na honderden kilometers stoep, straat en asfalt, inmiddels behoorlijk wat gewend. ,,Mijn voetzolen zijn taaier en dikker geworden. Eelt heb ik bijna niet. Dat krijg je nou juist van schoenen.''