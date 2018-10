Singelloop 2018 breekt opnieuw een deelnemersrecord

BREDA - De organisatie van de Singelloop kijkt terug op een van de meest geslaagde edities ooit. Nog nooit liepen er zoveel hardlopers mee als in 2018. Volgens Flip Kitslaar van de Singelloop het gevolg van goed weer, een enthousiaste organisatie en een bourgondische ziel die in het evenement verweven zit.

Op het precieze aantal is het nog even wachten, maar zeker is dat er minstens 18.600 deelnemers hebben meegedaan aan de Bredase Singelloop van 2018. Daarmee is er een nieuw record gevestigd. ,,We hebben heerlijk loopweer gehad en daarnaast ook goede temperaturen voor het publiek", verklaart Kitslaar. Ook het aantal bezoekers, dat rond de 85.000 mensen lag, noemt de organisator een bovengemiddeld goede score.

De toenemende populariteit van de Singelloop verrast Kitslaar omdat deze tegen de trends ingaat. ,,Landelijk lopen de bezoekersaantallen terug door versnippering op de markt." Klassieke loopevenementen moeten het hierbij vaak afleggen tegen hippere obstacle runs of urban trails.

Gezellige loop

Kitslaar vermoedt dat de mensen tegenwoordig vooral beleving zoeken en dat de Singelloop een imago heeft opgebouwd als een gezellige loop. Hij wijst erop dat de hardloopwedstrijd het enige enige top 20 loopevenement is in Nederland dat volledig draait op het enthousiasme van de vrijwilligers. Enthousiasme die volgens Kitslaar ook terug is te vinden in de ziel van de loop. ,,Dat is ook wat we horen van wedstrijdatleten. Een Nederlandse atleet zij gisteren nog tegen mij: verkoop nooit de Singelloop aan een commerciële partij."