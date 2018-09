Shishalounge Haagdijk dicht: ‘Mijn toekomstdroom wordt me afgenomen’

Bergman werkte al langer in de zaak, tot ze in 2016 zelf eigenaresse werd. Zaken gingen goed, tot november 2017: de Bibop-test, een onderzoek naar mogelijke malafide praktijken. De uitkomst was negatief. In juli van dit jaar verloor Bergman daarom de drank- en horecavergunning voor Flavours.

Eigenaar

Bergmans vriend zou zich volgens de gemeente hebben voorgedaan als mede-eigenaar van Flavours. Tenminste, dat zou hij ‘herhaaldelijk’ hebben gezegd. ,,Er is sprake van een zakelijk samenwerkingsverband”, concludeert daarom een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur.

En dat deed de alarmbellen afgaan. Haar vriend zou namelijk een aantal veroordelingen op zijn naam hebben staan. Flavours zou niet zomaar een horecazaak zijn: ,,Hij gebruikt die locatie om zijn zaken te doen".

Cru

Niets van waar, zegt mr. Wesley Welten, de advocaat van de eigenaresse. Er is enkel sprake van een ‘amoureuze relatie’. Het stel woont samen, maar er is geen zakelijk verband. ,,Zij wordt gestraft voor iets waar ze niets mee te maken heeft. Omdat ze samenwoont met iemand die al een aantal keren veroordeeld is. Dat zij daardoor haar zaak verliest is uitermate cru.”

De schade voor Bergman is groot. ,,Dat de vergunning nu is ingetrokken betekent dat mevrouw haar inkomen kwijt is”, zegt de raadsman. ,,Op dit moment wordt ze de bijstand in gestuurd door de gemeente.”

Verleden

Bij de horecazaak is er in het verleden wel eens iets voorgevallen. Een schietpartij, een vechtpartij, een sluiting van een week. ,,Er wordt van alles bij gehaald”, zegt de eigenaresse. ,,Het wordt continu mij aangerekend. Terwijl ik toen nog niet eens de eigenaar was”, zegt zij. ,,Onder mijn bewind is er nooit iets voorgevallen.”

Aangerekend wordt het haar niet, zegt de vertegenwoordiger van het college. Maar het dient wel vermeld te worden. ,,Zo werkt het bij een drank en horecavergunning. Ook om aan te geven om over wat voor straat we het hebben.” De Haagdijk wordt daarbij ‘kwetsbaar’ genoemd: ,,Het gaat erom: wat is de inrichting, wat is de straat, wat is er al gebeurd, wat is de sfeer er om heen?”

Toekomstdroom

Bergman betoogt ook na de zitting: ,,Ik kan niet beslissen van wie ik wel of niet houd. Wat iemand doet als ik er niet bij ben, daar ben ik niet verantwoordelijk voor." Over de verloren vergunning: ,,Ik ben de eigenaar. Het enige dat ik wilde is voor mezelf een zaak opbouwen. Ik ben nooit aangehouden, meegenomen of verhoord. Maar mijn toekomstdroom wordt me afgenomen.”

De adviescommissie gaat een advies uitvaardigen aan het gemeentebestuur. Aan het college om hier dan een besluit op te nemen. Dat volgt over enkele weken.