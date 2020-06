‘Sfeervolle’ diners aan lage kade haven Breda

In Breda is het tijdperk van de kantoorko­los wel voorbij

12:30 BREDA - Kantoorkolossen zoals de Luchtmachttoren bij het station Prinsenbeek of het Gerechtsgebouw in de Spoorzone komen er in Breda niet meer bij. De ‘markt’ zit er niet meer op te wachten. Als er al hoogbouw verrijst, dan is dat in combinatie met woningen, winkels en andere voorzieningen.