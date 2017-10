Sfeerverlichting binnenstad Breda later door productiestop China

De sfeerverlichting die tijdens de feestdagen in de binnenstad hangt is aan vervanging toe. Het Ondernemersfonds Breda heeft daarom voor de komende jaren een huurcontract afgesloten met de Bredase firma Cremerson. 'Bewust is gekozen voor een Bredaas bedrijf, want wat we lokaal kunnen doen, doen we lokaal', schrijft centrummanager Koert Vermeulen in een brief aan de binnenstadondernemers.