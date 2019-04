Sfeerbeheer Galderse Meren zorgt voor tevredenheid

Breda - Voor sommigen is het even wennen dat de drie euro parkeergeld bij de Galderse Meren alleen nog pinnend kan worden voldaan. Sfeerbeheer en parkeerwachten bewaken de sfeer in het eerste zomerse weekend.

Met een brede lach en een welkom, in ieder geval in alle rust, vertellen parkeerwachters automobilisten dat de drie euro parkeergeld alleen nog pinnend kan worden betaald. Zelden is het een probleem. Pinnen went. In uiterste nood kan nog contant worden afgerekend, maar dat is volgende week echt voorbij. Dan is pinnen de enige optie om te parkeren.

Volledig scherm Het is op zondag minder druk langs het water dan zaterdag. Tweede Paasdag wordt een flinke drukte verwacht. © Foto Berry van der Heijden

Weersvoorspelling

Deze zondag is het wat rustiger dan zaterdag. Toen scheelde het weinig of het overloopveld waar nog eens driehonderd auto's op kunnen, was geopend. De verwachting is dat het tweede Paasdag een stuk drukker wordt. De weersvoorspellingen zijn goed met een temperatuur boven de 25 graden.

Durfals

Langs de waterplas liggen een paar duizend recreanten te genieten van een ongewoon warm paasweekend. Beetje zonnen, praten, muziek luisteren. Anderen lezen, grijpen uit soms schijnbaar eindeloos diepe tassen etenswaren, bier, of een ander drankje. De durfals gaan te water, meestal voor een korte dip of pootje badend. Het water heeft een temperatuur van dertien of veertien graden zo vroeg in de lente. De sfeer is goed.

Jongeren

Veel bezoekers zijn jongeren. Maar ook zijn veel Polen en Belgen uit Antwerpen neergestreken. De mensen van sfeerbeheer en de beveiliging van Scorpions lopen hun rondjes op het uitgestrekte terrein. Grote incidenten zijn er niet geweest. Een enkeling kreeg een corrigerend verzoek of terechtwijzing.

Volledig scherm Beveiliging en sfeerbeheer bewaken de goede sfeer op Galderse Meren. © Foto Berry van der Heijden

Friet

Laurens van Oosterbosch is met zijn vrienden uit de Belcrum met de fiets gekomen. De 21-jarige Bredanaar zit de volle drie dagen op het strand. De voorraad is bijna op. Zijn vrienden zijn net bier en snacks halen in Rijsbergen. ,,Een blikje hier kost 2,80 euro man. Maar we gaan straks wel friet eten bij de kraam hier.” Hij heeft zich flink ingesmeerd tegen de zon, factor zestig.

Koud