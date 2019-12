Serious Request The Lifeline loopt dwars door West-Brabant: hoe kom jij in actie?

In de week voor Kerst, tussen 18 en 24 december, lopen in totaal zes dj’s van Goes naar Groningen. Tijdens deze tocht van 500 kilometer lopen ze dwars door onze regio. BN DeStem volgt de dj’s op de voet en is op zoek naar ludieke acties in de regio. Zamelen jullie vooraf of tijdens de week zelf geld in? Of houden jullie een leuk feestje als de dj’s voorbij lopen? Laat het ons weten via een mail naar c.vdlouw@bndestem.nl.