Serie-inbreker die toesloeg in Breda gaat 2 jaar achter tralies

BREDA - Twee jaar moet een 38-jarige Bredanaar van Ierse afkomst boete doen voor veelvuldige heling, inbraken en pogingen daartoe vorig jaar. De straf is fors omdat de man al een balboekje vol woninginbraken had.

Daarmee volgt de rechtbank feitelijk de eis die twee weken geleden 30 maanden luidde, waarvan 6 voorwaardelijk. Het vonnis is twee jaar onvoorwaardelijk.

De man werd op heterdaad betrapt toen hij een inbraak wilde plegen in de Dillenburgstraat. De bewoner belde de politie omdat dat hij ’s nachts iemand over de muur had zien klimmen. Agenten troffen de man achter een container aan. Er werden een Macbook en inbrekerswerktuigen gevonden.

De rechtbank acht ook bewezen dat hij een Nikon-camera met lenzen aan Used Products in Breda heeft verkocht. Die spullen waren afkomstig van een woningkraak. Kort daarop verpatste hij een LG-mobieltje aan Telecasa. Ook die was gestolen.

Vervolgens heeft hij een Canon-camera en twee harddisk verkocht aan CEX in Breda. Die bleken eveneens uit een huis te zijn ontvreemd. Ook bewezen acht de rechtbank dat hij sieraden heeft verkocht. En agenten troffen in Breda een gestolen Smart Forfour aan, met daarin het Ierse paspoort van de man plus een pet met zijn DNA.

