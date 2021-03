Seppo van Merkom (1973-2012) had plankenkoorts én was super-entertainer tegelijk

‘Wat moet ik zingen’, zei Seppo van Merkom met zijn kenmerkende barse stem bij de eerste kennismaking met de band Missile Ten in 2008. Hij had gereageerd op een advertentie op het prikbord in de Mezz in Breda, waar de band wekelijks repeteerde. Ze zochten een zanger en hij woonde vlakbij, in het centrum.