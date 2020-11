Selma (19) wordt tweede bij Kunstbende met: 'Ik weet het niet'

Haagse miljoenen voor bestrij­ding tweedeling: ‘Want niet iedereen profiteert van de groei van Breda’

10 november BREDA - Weer krijgt Breda miljoenen euro’s van de Rijksoverheid. Hoeveel is nog niet precies bekend, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken is zo enthousiast over de plannen die Breda heeft om de tweedeling in de stad aan te pakken, dat een deel van de 450 miljoen euro die wordt verdeeld over vijftien steden onvermijdelijk in Breda terecht gaat komen.