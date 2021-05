Seks verblindde fiscalist Leo (73), die weduwes en vrienden voor miljoenen euro's dupeerde: ’Hij is alles kwijt’

Smakenrad op het Chasséveld: Bredaas eten met Bredaas uitzicht

8 mei BREDA - Is het toch een beetje kermis in Breda. Dit weekend opent het Smakenrad op het Chasséveld, zodat je kunt eten of borrelen met uitzicht over de stad. Vrijdag was er een proefrondje voor genodigden.