Seelig-zuid kan definitief nieuw Bredaas park worden

BREDA - Het zuidelijk deel van de Seeligkazerne in Breda kan over enkele jaren definitief een nieuw stadspark worden, waar dan ook de Nieuwe Mark doorheen kan lopen. De gemeente maakte dinsdag bekend dat een koopovereenkomst is vastgesteld met het Rijksvastgoedbedrijf over het terrein, dat nu nog gebruikt wordt door Defensie.

De feitelijke levering van het terrein is uiterlijk medio 2024. Hoeveel eerder de overdracht eventueel plaats kan vinden, durft wethouder Paul de Beer (D66, Stedelijke Ontwikkeling) niet te zeggen. “Maar het belangrijkste is dat we nu zekerheid hebben dat we het terrein écht in bezit kunnen krijgen”, aldus De Beer.

In de oorspronkelijk planning zou Seelig-zuid dit jaar al een park worden. Maar in oktober 2018 werd bekend dat Defensie het terrein langer nodig had en dat het nog zeker tot 2022 zou duren voor Bredanaars kunnen recreëren in het gebied. Wanneer de omvorming tot een park nu plaats zal vinden, is nog onduidelijk.

De Nieuwe Mark

Seelig-zuid ligt tussen de Fellenoordstraat, Markendaalseweg, Gasthuisvelden en de Vredenburchsingel. Over het oostelijk deel - aan de kant van de Markendaalseweg - is het tracé gepland van de rivier de Nieuwe Mark.

Het doortrekken van de Nieuwe Mark is in twee fases opgeknipt. Eerst wordt tussen 2021 en 2024 het deel vanaf de Karnemelkstraat tot aan de Felllenoordstraat gerealiseerd. Dat stuk loopt grotendeels over het noordelijk deel van de voormalige Seeligkazerne, waar horeca- en toerismeschool De Rooi Pannen is gevestigd.

Logisch

Pas vanaf 2024 wordt op Seelig-zuid begonnen met het doortrekken van de rivier, die vervolgens aan zal sluiten op de singel. “Het is vrij logisch dat de inrichting van het park op dat deel van Seelig-Zuid in samenhang gebeurt met het werk aan de Nieuwe Mark. Maar mogelijk dat we aan de andere kant van het terrein al eerder iets kunnen doen”, zegt De Beer.

Witte huisjes

Seelig-zuid is een groot, groen terrein met beperkte bebouwing. Er staan onder meer de bekende witte huisjes, die stammen uit 1889 en een monumentale status hebben. Er zijn veertien witte huisjes, waarvan enkele nog vast bewoond worden. Die bewoners kunnen er gewoon blijven.

De andere huisjes worden waarschijnlijk als recreatiewoning verhuurd. Het idee is dat De Rooi Pannen ze gaat exploiteren als onderdeel van het horeca- en toerisme-onderwijs. Aan de kant van de Markendaalsweg staat een grote parachuteloods, die in de toekomst mogelijk ook een recreatieve bestemming krijgt.