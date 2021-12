Sedumkwekerij Kwaalburg zou juist goed zijn voor milieu en natuur: ‘We doen dit voor jullie!’

DEN HAAG/KWAALBURG – Komen er wel, of niet genoeg sedumworteltjes door het folie in de ondergrond van een akker aan de Kwaalburg in Alphen terecht?

Die cruciale vraag stond deze week centraal tijdens een spoedprocedure bij de Raad van State. Beantwoording van die vraag is doorslaggevend voor de toekomst van het groene dakbedekkingsbedrijf SedumExtra BV in Alphen.

Want als er tijdens het kweken van de sedummatten, bedoeld voor groene daken op gebouwen, voldoende worteltjes door de foliematten in de akkerbodem komen, is Sedum Extra BV een grondgebonden agrarisch bedrijf, dat daar volgens het bestemmingsplan mag zitten.

Niet-grondgebonden

Zitten de meeste vetplantworteltjes in de substraatlaag boven het folie, dan is het een niet-grondgebonden bedrijf en moet de onderneming uiteindelijk zijn biezen pakken. Staatsraad Rosa Uylenburg had er tijdens een rechtszaak in Den Haag een flinke kluif aan.

Vooral sedumkweker Kevin van Praat, die als voormalig boomkweker de handen ineensloeg met kippenhouder Hans de Brouwer, had moeite zijn emoties binnen te houden. Hij vindt het onbegrijpelijk dat milieuvereniging De Groene Koepel en de drijvers van een nabijgelegen biologische boerderij de sedumkwekerij wegzetten als een milieuonvriendelijk industrieel bedrijf.

Quote Ons kweekbe­drijf haalt jaarlijks ruim 450.000 kilo CO2 uit de lucht, waardoor wij een grote bijdrage aan het tegengaan van de klimaatver­an­de­ring

,,Wij doen het juist voor jullie, we hebben een groen natuurvriendelijk bedrijf en helpen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot en de toename van de biodiversiteit. Ons kweekbedrijf haalt jaarlijks ruim 450.000 kilo CO2 uit de lucht, waardoor wij een grote bijdrage aan het tegengaan van de klimaatverandering. Onze sedumdaken helpen juist bij het vergroenen van de steden”, aldus Van Praat aan het eind van de rechtszitting.

Overigens richtten De Groene Koepel en tegenstander Marie-Louise Filipini hun pijlen vooral op de bouw van de bedrijfsloods op Kwaalburg 13.

Volgens de tegenstanders wordt die loods veel te groot en is die voor een sedumkwekerij op 40 hectare land niet nodig. ,,Wij vrezen dat de vrachtwagens straks af en aanrijden op de smalle straatjes in Kwaalburg. Die zijn daar niet op berekend en worden kapotgereden. Het wordt straks gewoon een groot handelsbedrijf in sedumdaken, waarom komt er anders zoveel kantoorruimte in de loods?”

Zes personen

Initiatiefnemers Hans de Brouwer en Van Praat ontkenden met klem dat zij een handelsbedrijf in sedummatten aan de Kwaalburg beginnen. ,,In de loods stallen we onze kostbare machines en slaan we sedumtrays op. Daarvoor hebben we ruimte nodig, omdat we niet te veel matten op elkaar kunnen stapelen. Ons kantoor is voor zes personen en boven hebben we nog een kantoor voor de boekhouding, spreekkamers en een kantine.”

Uitspraak volgt binnen enkele weken.