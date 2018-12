De scoutingclubs, sinds kort verenigd in Stichting Scouting Belangenbehartiging Breda, vragen gezamenlijk 46.530 euro. Dat is 45 euro per lid per jaar, voor onderhoud, voor spelmateriaal. De afgelopen jaren is die bijdrage voor de clubs onzeker geworden. Een vijftal is al langere tijd afgehaakt. En dat doet pijn, want scouting staat voor bewegen, ontwikkelen van talent, sociale vaardigheden, leiderschap. Minder schooluitval ook. En scouts helpen bij tal van evenementen, zoals bij het Corso Zundert, carnaval in 't Kielegat, Jazz Festival, Jantje Beton.