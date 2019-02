Scoutclub uit Bavel naar rechter over verdelen subsidie aan thematafel

BREDA - Wordt het subsidiegeld via de zogeheten thematafels in Breda wel eerlijk en rechtmatig verdeeld? De bestuursrechter in Den Bosch mag zich buigen over die vraag, in een zaak die is aangespannen door scouting Frederik Hendrik in Bavel.

Het gaat penningmeester Dennis Vos (42) van de honderd leden tellende scoutingclub niet alleen om de 5.000 euro subsidie die de club niet krijgt. Het gaat hem in de eerste plaats om een principe uitspraak. Want kleine vrijwilligersorganisaties hebben het aan de thematafels zwaar tegenover grote professionele instellingen, stelt hij. ,,We vragen de rechter om een oordeel, we hopen dat hij zich daarover uitspreekt.”

Afwijzing

Vorige week maandag diende de zaak, eind maart wordt de uitspraak verwacht. Vos: ,,We zitten aan de thematafel ‘opgroeien’, met grote partijen als het Centrum voor Jeugd en Gezin en Surplus. Er gaat zeven miljoen euro om. Wij krijgen geen subsidie, zo is besloten. Punt uit. De afwijzing raakt kant nog wal, daar is geen enkele reden voor. Dit is geen normale gang van zaken. We voldoen aan de voorwaarde om aan tafel te zitten. Daarom zijn we naar de rechter gestapt.”

De rechtszaak is het volgende hoofdstuk in het aanhoudende verzet tegen het systeem van de zeven thematafels waar tientallen grote en kleine welzijnsorganisaties aan zitten en die jaarlijks in totaal 33 miljoen euro verdelen. Eind vorig jaar luidde twintig kleinere welzijnsinstellingen verenigd in Marge in Beeld de noodklok over de bezuiniging op armoedebestrijding (half miljoen euro) en de gang van zaken aan de tafels, waaronder Rolerisuit, de voedselbank, Humanitas, Mondiaal Centrum Breda en diaconaal centrum het Annahuis.

Uitholling

Ze vrezen uitholling van het sociale leven. De twaalf scoutingclubs in de stad besloten een paar maanden terug tot bundeling van krachten in de Stichting Belangenbehartiging Scouting Breda en vroegen aan de thematafel ‘opgroeien’ 46.000 euro subsidie die niet werd ingewilligd. Daarvoor al had scoutingclub Frederik Hendrik 5.000 euro gevraagd (2018) waar nu een ‘principezaak’ over dient. Wethouder Marianne de Bie (D66) is na een vurig protest van de scouting op het stadhuis, afgelopen december, in overleg getreden met Scouting Breda.