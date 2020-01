Scootmobiel breekt doormidden bij ongeval met auto in Breda

Vrouw betrapt inbreker bij raam van woning in Breda, man (41) aangehou­den

10:53 BREDA - Een 41-jarige inbreker is zaterdagochtend aangehouden nadat hij probeerde in te breken in een woning aan de Boschstraat in Breda. De bewoonster hoorde geluiden bij haar raam en toen ze ging kijken zag de daar de 41-jarige man.