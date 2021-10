Scooters botsen tegen elkaar in Breda: vrouw raakt lichtgewond

Groenbewust Je huis duurzamer inrichten? Deze tips kunnen je daarbij helpen

13:15 BREDA/ETTEN-LEUR - Wie duurzaam wil wonen, kijkt vaak naar mogelijkheden als goede isolatie, een warmtepomp of zonnepanelen. Wat al snel wordt vergeten, is hoe je dat duurzame huis dan vervolgens inricht. Want ook in je interieur kun je keuzes maken die het milieu minder schade toebrengen.