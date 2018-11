Scooterrijdster gewond na aanrijding in Breda

'Ik voelde me een slaaf en walgde van mezelf'

10:17 De hoofdverdachte (30) ontkent in alle toonaarden dat hij een loverboy en pooier was. Zijn vriend (33) zegt dat hij alleen maar vrouwen naar klanten reed. Maar het Openbaar Ministerie (OM) in Breda is ervan overtuigd dat deze twee mannen uit Breda zich schuldig hebben gemaakt aan seksuele uitbuiting door het exploiteren van veelal kwetsbare meisjes als escortdames.