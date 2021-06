Scooterrijdster gewond bij botsing met auto in Breda

discriminatie Aantal meldingen discrimina­tie fors gestegen in West-Bra­bant, maar: ‘Je kunt discrimine­ren zonder racistisch te zijn’

25 juni Het aantal registraties van discriminatie in de regio Zeeland-West-Brabant is vorig jaar met ruim 45 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De meeste meldingen gingen over discriminatie op herkomst of huidskleur, en op handicaps of chronische ziekten. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2020 Zeeland-West-Brabant.