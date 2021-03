Scooterrijder valt in berm en raakt gewond in Breda

Wetenschap­pers onderzoe­ken carnavals­be­le­ving in 2021

11:00 BREDA - Hoe is carnaval 2021 beleefd? Is het ondanks alle beperkingen toch door de meeste liefhebbers gevierd? En zo ja, hoe hebben zij hun carnaval dan invulling gegeven? Professor Greg Richards van de Breda University of Applied sciences (BUas) doet hier onderzoek naar.