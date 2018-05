Scooterrijder rijdt meisje in Park Valkenberg aan en vlucht, moet terugkomen want politie heeft kenteken

VIDEO Stijn uit Breda reisde de hele wereld over, op zoek naar uniek geluid

20:30 BREDA - ,,Wij leerden noten van papier te lezen. Moesten gebolde wangen tijdens het saxofoon spelen afleren. In andere landen musiceert men met meer gevoel, zonder die regels." Stijn de Laat (28) uit Breda reisde voor zijn project projectpassionfruit.com heel de wereld over. Op zoek naar geluiden, naar de afkomst van de door hem zo geliefde exotische hiphopsamples. Het resulteert in Sounds of the World, een documentaire van twintig minuten die dit weekend haar première beleeft.